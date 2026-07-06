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«Нет пассажиров». Никитин объяснил успех Норвегии на ЧМ-2026

«Нет пассажиров». Никитин объяснил успех Норвегии на ЧМ-2026
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Российский экс-футболист Алексей Никитин объяснил успех сборной Норвегии на чемпионате мира по футболу 2026 года. Норвежская команда пробилась в четвертьфинал турнира. На стадии 1/8 финала «викинги» обыграли сборную Бразилии со счётом 2:1.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/8 финала
05 июля 2026, воскресенье. 23:00 МСК
Бразилия
Окончен
1 : 2
Норвегия
0:1 Холанд – 79'     0:2 Холанд – 90'     1:2 Неймар – 90+10'    

«У Норвегии сплочённая команда. У них нет пассажиров на чемпионате мира. Если смотреть на многие сборные, например, на Португалию, понимаем, что Криштиану не обороняется. Здесь Холанд выполняет эти функции — это помогает. А состав, составленный из игроков топ‑5 чемпионатов, позволяет быть конкурентоспособными», — сказал Алексей Никитин в эфире телеканала «Матч ТВ».

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