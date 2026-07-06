«Нет пассажиров». Никитин объяснил успех Норвегии на ЧМ-2026

Российский экс-футболист Алексей Никитин объяснил успех сборной Норвегии на чемпионате мира по футболу 2026 года. Норвежская команда пробилась в четвертьфинал турнира. На стадии 1/8 финала «викинги» обыграли сборную Бразилии со счётом 2:1.

«У Норвегии сплочённая команда. У них нет пассажиров на чемпионате мира. Если смотреть на многие сборные, например, на Португалию, понимаем, что Криштиану не обороняется. Здесь Холанд выполняет эти функции — это помогает. А состав, составленный из игроков топ‑5 чемпионатов, позволяет быть конкурентоспособными», — сказал Алексей Никитин в эфире телеканала «Матч ТВ».