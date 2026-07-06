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Гарри Кейн — о выходе в 1/4 финала ЧМ-2026: горжусь этой командой

Гарри Кейн — о выходе в 1/4 финала ЧМ-2026: горжусь этой командой
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Нападающий и капитан сборной Англии Гарри Кейн прокомментировал на своих страницах в социальных сетях победу над сборной Мексики в матче 1/8 финала чемпионата мира — 2026.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/8 финала
06 июля 2026, понедельник. 04:00 МСК
Мексика
Окончен
2 : 3
Англия
0:1 Беллингем – 36'     0:2 Беллингем – 38'     1:2 Киньонес – 42'     1:3 Кейн – 60'     2:3 Хименес – 69'    
Удаления: нет / Куанса – 54'

«Лучше и быть не может! Характер и мужество со стороны каждого члена этой сборной. Горжусь этой командой!» — написал Кейн в социальной сети X.

В 1/4 финала чемпионата мира — 2026 сборная Англии встретится с Норвегией на стадионе «Хард-Рок» в Майами, в воскресенье 12 июля, в 00:00 мск. На пути к этой стадии англичане обыграли сборную Хорватии (4:2), сыграли вничью с Ганой (0:0), одолели Панаму (2:0), в 1/16 финала переиграли ДР Конго (2:1) и в 1/8 финала оказались сильнее Мексики (3:2).

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Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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