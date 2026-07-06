Гарри Кейн — о выходе в 1/4 финала ЧМ-2026: горжусь этой командой

Нападающий и капитан сборной Англии Гарри Кейн прокомментировал на своих страницах в социальных сетях победу над сборной Мексики в матче 1/8 финала чемпионата мира — 2026.

«Лучше и быть не может! Характер и мужество со стороны каждого члена этой сборной. Горжусь этой командой!» — написал Кейн в социальной сети X.

В 1/4 финала чемпионата мира — 2026 сборная Англии встретится с Норвегией на стадионе «Хард-Рок» в Майами, в воскресенье 12 июля, в 00:00 мск. На пути к этой стадии англичане обыграли сборную Хорватии (4:2), сыграли вничью с Ганой (0:0), одолели Панаму (2:0), в 1/16 финала переиграли ДР Конго (2:1) и в 1/8 финала оказались сильнее Мексики (3:2).