«Он всегда знает, что делает». Родриго — о тренере сборной Бразилии Карло Анчелотти

Нападающий мадридского «Реала» и сборной Бразилии Родриго Гоэс поделился мнением о главном тренере национальной команды Карло Анчелотти.

«Думаю, Анчелотти — такой человек… Нам, игрокам, наверное, проще это понять, а вот прессе — вам, например, — и тем, кто не следит за командой пристально, бывает трудно предугадать его действия. Людей порой сбивает с толку, что они ждут от него одного, а он в последний момент меняет решение. Но всё у него всегда тщательно продумано — и неизменно последовательно. На мой взгляд, он выдающийся специалист как в тактическом плане, так и в том, что касается контроля над раздевалкой и управления всей командой. Он всегда знает, что делает», — приводит слова Родриго AS.

Напомним, в 1/8 финала чемпионата мира по футболу — 2026 бразильская команда проиграла Норвегии со счётом 1:2, вылетев с турнира.