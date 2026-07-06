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«Он всегда знает, что делает». Родриго — о тренере сборной Бразилии Карло Анчелотти

«Он всегда знает, что делает». Родриго — о тренере сборной Бразилии Карло Анчелотти
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Нападающий мадридского «Реала» и сборной Бразилии Родриго Гоэс поделился мнением о главном тренере национальной команды Карло Анчелотти.

«Думаю, Анчелотти — такой человек… Нам, игрокам, наверное, проще это понять, а вот прессе — вам, например, — и тем, кто не следит за командой пристально, бывает трудно предугадать его действия. Людей порой сбивает с толку, что они ждут от него одного, а он в последний момент меняет решение. Но всё у него всегда тщательно продумано — и неизменно последовательно. На мой взгляд, он выдающийся специалист как в тактическом плане, так и в том, что касается контроля над раздевалкой и управления всей командой. Он всегда знает, что делает», — приводит слова Родриго AS.

Напомним, в 1/8 финала чемпионата мира по футболу — 2026 бразильская команда проиграла Норвегии со счётом 1:2, вылетев с турнира.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/8 финала
05 июля 2026, воскресенье. 23:00 МСК
Бразилия
Окончен
1 : 2
Норвегия
0:1 Холанд – 79'     0:2 Холанд – 90'     1:2 Неймар – 90+10'    
Календарь плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
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