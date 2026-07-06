Главное с ЧМ на 6 июля: Трамп надавил на ФИФА, Бразилия вылетела, Роналду ответил хейтерам

«Чемпионат» рассказывает о главных событиях проходящего в эти дни чемпионата мира по футболу 2026 года. В сегодняшней подборке: Дональд Трамп позвонил в ФИФА с просьбой снять дисквалификацию с игрока сборной США, Бразилия вылетела с ЧМ, Криштиану Роналду ответил на критику.

Главное с ЧМ-2026 на 6 июля:

С результатами прошедшего игрового дня можно ознакомиться тут, а расписание встреч, которые пройдут сегодня, доступно по ссылке.