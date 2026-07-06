Главное с ЧМ на 6 июля: Трамп надавил на ФИФА, Бразилия вылетела, Роналду ответил хейтерам
«Чемпионат» рассказывает о главных событиях проходящего в эти дни чемпионата мира по футболу 2026 года. В сегодняшней подборке: Дональд Трамп позвонил в ФИФА с просьбой снять дисквалификацию с игрока сборной США, Бразилия вылетела с ЧМ, Криштиану Роналду ответил на критику.
Главное с ЧМ-2026 на 6 июля:
- Сборная Бразилии вылетела с ЧМ-2026.
- Холанд вырвался в лидеры бомбардирской гонки ЧМ-2026, он сравнялся с Мбаппе и Месси.
- Сборная Англии пробилась в четвертьфинал ЧМ, драматично выбив из турнира Мексику.
- Стали известны две пары 1/4 финала ЧМ-2026.
- Правительство США напрямую попросило ФИФА отменить дисквалификацию Балогуна.
- Криштиану Роналду ответил на слова хейтеров и критику в свой адрес.
- Карло Анчелотти назвал причину поражения сборной Бразилии в матче с Норвегией на ЧМ-2026.
- В сборной Бельгии выступили с заявлением из-за пересмотра дисквалификации Балогуна.
- Роналду сообщил, что ЧМ-2026 станет для него последним.
- В США сообщили, почему Дональд Трамп продвигал снятие дисквалификации с Балогуна.
С результатами прошедшего игрового дня можно ознакомиться тут, а расписание встреч, которые пройдут сегодня, доступно по ссылке.
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