Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Главное с ЧМ-2026 на 6 июля: Трамп надавил на ФИФА, Бразилия вылетела, Роналду ответил хейтерам

Главное с ЧМ на 6 июля: Трамп надавил на ФИФА, Бразилия вылетела, Роналду ответил хейтерам
Комментарии

«Чемпионат» рассказывает о главных событиях проходящего в эти дни чемпионата мира по футболу 2026 года. В сегодняшней подборке: Дональд Трамп позвонил в ФИФА с просьбой снять дисквалификацию с игрока сборной США, Бразилия вылетела с ЧМ, Криштиану Роналду ответил на критику.

Главное с ЧМ-2026 на 6 июля:

  1. Сборная Бразилии вылетела с ЧМ-2026.
  2. Холанд вырвался в лидеры бомбардирской гонки ЧМ-2026, он сравнялся с Мбаппе и Месси.
  3. Сборная Англии пробилась в четвертьфинал ЧМ, драматично выбив из турнира Мексику.
  4. Стали известны две пары 1/4 финала ЧМ-2026.
  5. Правительство США напрямую попросило ФИФА отменить дисквалификацию Балогуна.
  6. Криштиану Роналду ответил на слова хейтеров и критику в свой адрес.
  7. Карло Анчелотти назвал причину поражения сборной Бразилии в матче с Норвегией на ЧМ-2026.
  8. В сборной Бельгии выступили с заявлением из-за пересмотра дисквалификации Балогуна.
  9. Роналду сообщил, что ЧМ-2026 станет для него последним.
  10. В США сообщили, почему Дональд Трамп продвигал снятие дисквалификации с Балогуна.

С результатами прошедшего игрового дня можно ознакомиться тут, а расписание встреч, которые пройдут сегодня, доступно по ссылке.

Календарь ЧМ по футбол 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футбол 2026 года
Материалы по теме
Бразилия и Мексика — всё! Сетка плей-офф ЧМ-2026 после выхода Англии в 1/4 финала. LIVE
Live
Бразилия и Мексика — всё! Сетка плей-офф ЧМ-2026 после выхода Англии в 1/4 финала. LIVE
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android