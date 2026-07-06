Гарри Кейн установил уникальное достижение в истории чемпионатов мира с 1966 года

Нападающий и капитан сборной Англии Гарри Кейн установил уникальное историческое достижение в матче 1/8 финала чемпионата мира — 2026 со сборной Мексики (3:2). Форвард стал первым футболистом с 1966 года, когда компания Opta начала вести подробную статистику, сумевшим в рамках одной игры забить гол, отдать результативную передачу и заработать пенальти в свои ворота.

На 38-й минуте Кейн выполнил прострел на Джуда Беллингема, оформившего в тот момент дубль. На 60-й минуте капитан англичан отличился сам, реализовав 11-метровый удар, назначенный за фол на Энтони Гордоне. Спустя девять минут нападающий сфолил в собственной штрафной площади на Брайане Гутьерресе, после чего Хименес забил гол с «точки».