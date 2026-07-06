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Гарри Кейн установил уникальное достижение в истории чемпионатов мира с 1966 года

Гарри Кейн установил уникальное достижение в истории чемпионатов мира с 1966 года
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Нападающий и капитан сборной Англии Гарри Кейн установил уникальное историческое достижение в матче 1/8 финала чемпионата мира — 2026 со сборной Мексики (3:2). Форвард стал первым футболистом с 1966 года, когда компания Opta начала вести подробную статистику, сумевшим в рамках одной игры забить гол, отдать результативную передачу и заработать пенальти в свои ворота.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/8 финала
06 июля 2026, понедельник. 04:00 МСК
Мексика
Окончен
2 : 3
Англия
0:1 Беллингем – 36'     0:2 Беллингем – 38'     1:2 Киньонес – 42'     1:3 Кейн – 60'     2:3 Хименес – 69'    
Удаления: нет / Куанса – 54'

На 38-й минуте Кейн выполнил прострел на Джуда Беллингема, оформившего в тот момент дубль. На 60-й минуте капитан англичан отличился сам, реализовав 11-метровый удар, назначенный за фол на Энтони Гордоне. Спустя девять минут нападающий сфолил в собственной штрафной площади на Брайане Гутьерресе, после чего Хименес забил гол с «точки».

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