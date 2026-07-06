В УЕФА готовят кандидата против Инфантино — Молина

Руководство УЕФА планирует выдвинуть альтернативного кандидата против действующего президента ФИФА Джанни Инфантино на выборах лидера международной организации в 2027 году. Об этом сообщает журналист The Guardian Ромен Молина.

По информации источника, после недавнего решения ФИФА отложить дисквалификацию игрока сборной США Фоларину Балогуну на чемпионате мира — 2026 подобные разговоры активизировались не только в Европе, но и среди руководителей футбола из других регионов мира. Многие функционеры считают, что «так дальше продолжаться не может» и ФИФА нуждается в альтернативном руководстве.

При этом между обсуждениями и реальными действиями существует большая разница. Чтобы открыто противостоять Инфантино на следующих выборах, нужна «политическая смелость», которой «сегодня не хватает большинству футбольных руководителей».

Джанни Инфантино возглавляет ФИФА с 2016 года. Позже он успешно переизбирался на этот пост в 2019 и 2023 годах.