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Руководство УЕФА планирует выдвинуть альтернативного кандидата против Джанни Инфантино на выборах ФИФА в 2027 году

В УЕФА готовят кандидата против Инфантино — Молина
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Руководство УЕФА планирует выдвинуть альтернативного кандидата против действующего президента ФИФА Джанни Инфантино на выборах лидера международной организации в 2027 году. Об этом сообщает журналист The Guardian Ромен Молина.

По информации источника, после недавнего решения ФИФА отложить дисквалификацию игрока сборной США Фоларину Балогуну на чемпионате мира — 2026 подобные разговоры активизировались не только в Европе, но и среди руководителей футбола из других регионов мира. Многие функционеры считают, что «так дальше продолжаться не может» и ФИФА нуждается в альтернативном руководстве.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/16 финала
02 июля 2026, четверг. 03:00 МСК
США
Окончен
2 : 0
Босния и Герцеговина
1:0 Балогун – 45'     2:0 Тилльман – 82'    
Удаления: Балогун – 64' / нет

При этом между обсуждениями и реальными действиями существует большая разница. Чтобы открыто противостоять Инфантино на следующих выборах, нужна «политическая смелость», которой «сегодня не хватает большинству футбольных руководителей».

Джанни Инфантино возглавляет ФИФА с 2016 года. Позже он успешно переизбирался на этот пост в 2019 и 2023 годах.

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