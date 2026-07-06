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«Нас ждёт игра с великолепным соперником». Роберто Мартинес — о матче 1/8 финала ЧМ-2026

«Нас ждёт игра с великолепным соперником». Роберто Мартинес — о матче 1/8 финала ЧМ-2026
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Главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес поделился мнением о предстоящем матче с Испанией в рамках 1/8 финала чемпионата мира по футболу — 2026, который состоится сегодня, 6 июля.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/8 финала
06 июля 2026, понедельник. 22:00 МСК
Португалия
Не начался
Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Жаль, что встречаемся именно сейчас. Мы два почти братских народа, и это могло бы стать потрясающим финалом. Испытываю взаимное уважение к Луису де ла Фуэнте, у наших команд схожая философия. И Луис, и я хотим провести все восемь матчей, но завтра одному из нас не удастся достичь этой цели.

С большим уважением относимся к Испании: у них чёткое видение игры и отличные футболисты. Нам важно владеть мячом и строить игру команды вокруг индивидуального мастерства. Мы здесь для того чтобы показать свою лучшую игру с Испанией и пройти дальше. Нас ожидает игра с великолепным соперником», – приводит слова Мартинеса издание Mundo Deportivo.

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