Холанд встретился с принцессой Норвегии в раздевалке после победы над Бразилией на ЧМ-2026

Нападающий сборной Норвегии Эрлинг Холанд оформил дубль в матче со сборной Бразилии, после чего норвежская команда вышла в 1/4 финала чемпионата мира — 2026. После завершения встречи раздевалку футболистов посетила принцесса Ингрид Александра, являющаяся следующей в очереди на королевский престол, сообщает Daily Mail.

Фото: Аккаунт @abriltheduchess в социальной сети X

Фото: Аккаунт @abriltheduchess в социальной сети X

Принцесса Ингрид Александра вместе со своим братом, принцем Сверре Магнусом, зашла в раздевалку, чтобы поздравить команду, и обняла Холанда, который к тому моменту уже снял игровую футболку. Принцесса представляет Норвегию на турнире вместо своего отца, кронпринца Хокона — он остался дома, так как его супруга перенесла операцию.

В 1/4 финала чемпионата мира — 2026 норвежцы встретятся со сборной Англии.