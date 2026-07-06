Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Холанд встретился с принцессой Норвегии в раздевалке после победы над Бразилией на ЧМ-2026

Холанд встретился с принцессой Норвегии в раздевалке после победы над Бразилией на ЧМ-2026
Комментарии

Нападающий сборной Норвегии Эрлинг Холанд оформил дубль в матче со сборной Бразилии, после чего норвежская команда вышла в 1/4 финала чемпионата мира — 2026. После завершения встречи раздевалку футболистов посетила принцесса Ингрид Александра, являющаяся следующей в очереди на королевский престол, сообщает Daily Mail.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/8 финала
05 июля 2026, воскресенье. 23:00 МСК
Бразилия
Окончен
1 : 2
Норвегия
0:1 Холанд – 79'     0:2 Холанд – 90'     1:2 Неймар – 90+10'    

Фото: Аккаунт @abriltheduchess в социальной сети X

Фото: Аккаунт @abriltheduchess в социальной сети X

Принцесса Ингрид Александра вместе со своим братом, принцем Сверре Магнусом, зашла в раздевалку, чтобы поздравить команду, и обняла Холанда, который к тому моменту уже снял игровую футболку. Принцесса представляет Норвегию на турнире вместо своего отца, кронпринца Хокона — он остался дома, так как его супруга перенесла операцию.

В 1/4 финала чемпионата мира — 2026 норвежцы встретятся со сборной Англии.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/4 финала
12 июля 2026, воскресенье. 00:00 МСК
Норвегия
Не начался
Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
Материалы по теме
«Нет пассажиров». Никитин объяснил успех Норвегии на ЧМ-2026
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android