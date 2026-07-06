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«Это была огромная ошибка ФИФА». Сольбаккен — о приостановленной дисквалификации Балогуна

«Это была огромная ошибка ФИФА». Сольбаккен — о приостановленной дисквалификации Балогуна
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Главный тренер сборной Норвегии Столе Сольбаккен раскритиковал решение ФИФА о приостановлении дисквалификации нападающего сборной США Фоларина Балогуна.

«Это была огромная ошибка со стороны ФИФА. Ему показали жёлтую карточку, вмешалась система VAR, его удалили с поля. Следовательно, он должен быть дисквалифицирован на один матч. Это неудачное решение. Мне жаль сборную США, потому что даже в случае победы это не идёт на пользу спорту», — приводит слова Сольбаккена издание COPE.

Ранее стало известно, что дисциплинарный комитет ФИФА приостановил одноматчевую дисквалификацию форварда Фоларина Балогуна, который получил прямую красную карточку во втором тайме матча с командой Боснии и Герцеговины (2:0) в 1/16 финала чемпионата мира по футболу — 2026. Таким образом, он сможет принять участие во встрече 1/8 финала ЧМ-2026 с национальной командой Бельгии, которая состоится 7 июля.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/8 финала
07 июля 2026, вторник. 03:00 МСК
США
Не начался
Бельгия
Кто победит в основное время?
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