«Это была огромная ошибка ФИФА». Сольбаккен — о приостановленной дисквалификации Балогуна

Главный тренер сборной Норвегии Столе Сольбаккен раскритиковал решение ФИФА о приостановлении дисквалификации нападающего сборной США Фоларина Балогуна.

«Это была огромная ошибка со стороны ФИФА. Ему показали жёлтую карточку, вмешалась система VAR, его удалили с поля. Следовательно, он должен быть дисквалифицирован на один матч. Это неудачное решение. Мне жаль сборную США, потому что даже в случае победы это не идёт на пользу спорту», — приводит слова Сольбаккена издание COPE.

Ранее стало известно, что дисциплинарный комитет ФИФА приостановил одноматчевую дисквалификацию форварда Фоларина Балогуна, который получил прямую красную карточку во втором тайме матча с командой Боснии и Герцеговины (2:0) в 1/16 финала чемпионата мира по футболу — 2026. Таким образом, он сможет принять участие во встрече 1/8 финала ЧМ-2026 с национальной командой Бельгии, которая состоится 7 июля.