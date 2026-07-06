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Вратарь «Зенита» Адамов рассказал, за кого болеет на ЧМ-2026

Вратарь «Зенита» Адамов рассказал, за кого болеет на ЧМ-2026
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Голкипер санкт-петербургского «Зенита» Денис Адамов ответил на вопрос, за кого болеет на чемпионате мира — 2026.

«Не сказал бы, что болею за кого-то конкретного. Просто хотелось бы, чтобы на чемпионате мира было больше матчей, когда топовые команды играют друг с другом. Например, сегодня Португалия играет против Испании — это интересно. Конечно, с особым интересом следил за Бразилией. Мы все болели и переживали за Дугласа и Луиса», — сказал Адамов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Эльвирой Багировой.

Турнир проходит в США, Мексике и Канаде с 11 июня по 19 июля. Действующий чемпион мира — сборная Аргентины.

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