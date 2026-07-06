Беллингем повторил успех Марадоны, оформив дубль на стадионе «Ацтека»

Полузащитник сборной Англии Джуд Беллингем оформил дубль в матче с Мексикой в 1/8 финала чемпионата мира — 2026 и повторил достижение легендарного аргентинца Диего Марадоны, сообщает Opta.

В прошедшей встрече со сборной Мексики Беллингем оформил дубль за 97 секунд (36-я и 38-я минуты). По данным Opta, в последний раз два мяча на чемпионате мира на легендарном мексиканском стадионе «Ацтека» забивал Диего Марадона в 1986 году. Тогда аргентинец отличился в полуфинальном матче с командой Бельгии (2:0).

По итогам встречи Беллингем стал лучшим игроком. На текущем ЧМ он забил четыре мяча и отдал одну результативную передачу.

В четвертьфинале сборная Англии встретится с командой Норвегии. Матч пройдёт 12 июля в Майами, начало — в 00:00 мск.