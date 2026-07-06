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Патрик Берг — о победе над Бразилией: теперь не боимся ни одной команды

Патрик Берг — о победе над Бразилией: теперь не боимся ни одной команды
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Полузащитник сборной Норвегии Патрик Берг прокомментировал победу над сборной Бразилии (2:1) в матче 1/8 финала чемпионата мира — 2026.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/8 финала
05 июля 2026, воскресенье. 23:00 МСК
Бразилия
Окончен
1 : 2
Норвегия
0:1 Холанд – 79'     0:2 Холанд – 90'     1:2 Неймар – 90+10'    

«Верим в свою команду, у нас сплочённый коллектив. Теперь не боимся ни одной команды. Мы знали, что Бразилия — отличная сборная. Относимся к ним с большим уважением — не только за этот турнир, но и за их историю. Я бы сказал, что Бразилия — величайшая футбольная страна в мире, сыграть против них было исполнением детской мечты.

Сегодня мы идеально выполнили план на игру. Нужно отдать должное и Норвегии, наша команда очень сильна в последние два года, играть против нас тяжело. Бразилия выложилась на максимум, но сегодня нам удалось пройти дальше, очень рады», — приводит слова Берга Ge Globo.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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