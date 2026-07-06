Патрик Берг — о победе над Бразилией: теперь не боимся ни одной команды

Полузащитник сборной Норвегии Патрик Берг прокомментировал победу над сборной Бразилии (2:1) в матче 1/8 финала чемпионата мира — 2026.

«Верим в свою команду, у нас сплочённый коллектив. Теперь не боимся ни одной команды. Мы знали, что Бразилия — отличная сборная. Относимся к ним с большим уважением — не только за этот турнир, но и за их историю. Я бы сказал, что Бразилия — величайшая футбольная страна в мире, сыграть против них было исполнением детской мечты.

Сегодня мы идеально выполнили план на игру. Нужно отдать должное и Норвегии, наша команда очень сильна в последние два года, играть против нас тяжело. Бразилия выложилась на максимум, но сегодня нам удалось пройти дальше, очень рады», — приводит слова Берга Ge Globo.