Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Полузащитник сборной Англии Джуд Беллингем оценил матч ЧМ-2026 с командой Мексики (3:2), ответив на вопрос о судействе

Беллингем высказался о победе в матче с Мексикой на ЧМ-2026, упомянув судейство
Комментарии

Полузащитник сборной Англии Джуд Беллингем оценил матч 1/8 финала чемпионата мира — 2026 с национальной командой Мексики (3:2), ответив на вопрос о качестве судейства.

— Англия забила два быстрых гола. Считаете, это стало ключевым моментом?
— Именно поэтому я и не хочу сейчас много говорить. Англия удивила нас двумя быстрыми голами, думаю, это придало команде уверенности.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/8 финала
06 июля 2026, понедельник. 04:00 МСК
Мексика
Окончен
2 : 3
Англия
0:1 Беллингем – 36'     0:2 Беллингем – 38'     1:2 Киньонес – 42'     1:3 Кейн – 60'     2:3 Хименес – 69'    
Удаления: нет / Куанса – 54'

— А вам не показалось, что судья в некоторых эпизодах был на стороне Англии?
— Не собираюсь обсуждать работу арбитра. Не хочу говорить об этом. Но Мексика — очень, очень сильная команда. Они играют с огромным сердцем. Последние два-три дня, которые мы провели здесь, были невероятными. Стадион «Ацтека» — по-настоящему легендарное место. Для нас было удовольствием сыграть здесь против такой команды, — приводит слова футболиста издание Mundo Deportivo.

Календарь плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
Сетка плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
Материалы по теме
Беллингем повторил успех Марадоны, оформив дубль на стадионе «Ацтека»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android