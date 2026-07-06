Беллингем высказался о победе в матче с Мексикой на ЧМ-2026, упомянув судейство

Полузащитник сборной Англии Джуд Беллингем оценил матч 1/8 финала чемпионата мира — 2026 с национальной командой Мексики (3:2), ответив на вопрос о качестве судейства.

— Англия забила два быстрых гола. Считаете, это стало ключевым моментом?

— Именно поэтому я и не хочу сейчас много говорить. Англия удивила нас двумя быстрыми голами, думаю, это придало команде уверенности.

— А вам не показалось, что судья в некоторых эпизодах был на стороне Англии?

— Не собираюсь обсуждать работу арбитра. Не хочу говорить об этом. Но Мексика — очень, очень сильная команда. Они играют с огромным сердцем. Последние два-три дня, которые мы провели здесь, были невероятными. Стадион «Ацтека» — по-настоящему легендарное место. Для нас было удовольствием сыграть здесь против такой команды, — приводит слова футболиста издание Mundo Deportivo.