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«Огонь!» Черданцев выделил лучший матч на ЧМ-2026

«Огонь!» Черданцев выделил лучший матч на ЧМ-2026
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Известный комментатор Георгий Черданцев назвал лучший матч на чемпионате мира 2026 года. Он выделил игру 1/8 финала между Мексикой и Англией. Встреча завершилась со счётом 3:2 в пользу британцев.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/8 финала
06 июля 2026, понедельник. 04:00 МСК
Мексика
Окончен
2 : 3
Англия
0:1 Беллингем – 36'     0:2 Беллингем – 38'     1:2 Киньонес – 42'     1:3 Кейн – 60'     2:3 Хименес – 69'    
Удаления: нет / Куанса – 54'

«На всякий случай счёт не пишу. Мало ли. Но Мексика — Англия — пока лучший матч на ЧМ. В четыре утра наверное многие проспали. Посмотрите хотя бы в записи. Огонь!» — написал Черданцев в своём телеграм-канале.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Впервые в истории мирового первенства в финальной части турнира принимали участие 48 национальных команд. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная сетка ЧМ по футболу 2026 года
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