«Огонь!» Черданцев выделил лучший матч на ЧМ-2026

Известный комментатор Георгий Черданцев назвал лучший матч на чемпионате мира 2026 года. Он выделил игру 1/8 финала между Мексикой и Англией. Встреча завершилась со счётом 3:2 в пользу британцев.

«На всякий случай счёт не пишу. Мало ли. Но Мексика — Англия — пока лучший матч на ЧМ. В четыре утра наверное многие проспали. Посмотрите хотя бы в записи. Огонь!» — написал Черданцев в своём телеграм-канале.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Впервые в истории мирового первенства в финальной части турнира принимали участие 48 национальных команд. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины.