Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Сборная Англии прервала беспроигрышную серию Мексики на стадионе «Ацтека» в рамках ЧМ

Сборная Англии прервала беспроигрышную серию Мексики на стадионе «Ацтека» в рамках ЧМ
Комментарии

Сборная Англии стала первой национальной командой в истории, которой удалось нанести поражение Мексике на стадионе «Ацтека» в рамках чемпионатов мира. До матча 1/8 финала ЧМ-2026 со сборной Англии, завершившегося со счётом 3:2, мексиканская сборная не проигрывала на этой арене на протяжении 10 встреч подряд, сообщает Opta.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/8 финала
06 июля 2026, понедельник. 04:00 МСК
Мексика
Окончен
2 : 3
Англия
0:1 Беллингем – 36'     0:2 Беллингем – 38'     1:2 Киньонес – 42'     1:3 Кейн – 60'     2:3 Хименес – 69'    
Удаления: нет / Куанса – 54'

На чемпионате мира 1970 года мексиканцы сыграли на «Ацтеке» вничью с СССР (0:0), а затем обыграли сборные Сальвадора (4:0) и Бельгии (1:0) на групповом этапе. Спустя 16 лет, на первенстве планеты 1986 года, хозяева поля победили Бельгию (2:1), сыграли вничью с Парагваем (1:1), оказались сильнее Ирака (1:0), а на стадии 1/8 финала нанесли поражение Болгарии (2:0). Уже на домашнем ЧМ-2026 мексиканская сборная продлила беспроигрышную серию, последовательно переиграв на групповом этапе национальные команды ЮАР (2:0), Чехии (3:0) и Эквадора (2:0) в 1/16 финала.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
Материалы по теме
Главное с ЧМ на 6 июля: Трамп надавил на ФИФА, Бразилия вылетела, Роналду ответил хейтерам
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android