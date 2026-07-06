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Решение дисциплинарного комитета ФИФА отложить автоматическую дисквалификацию Балогуна вызвало бурную реакцию в СМИ.

«Это на 100% коррупция». Бельгийская пресса — об отложенной дисквалификации Балогуна на ЧМ
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Решение дисциплинарного комитета ФИФА отложить автоматическую дисквалификацию нападающего сборной США Фоларина Балогуна вызвало бурную реакцию в СМИ Бельгии накануне матча между командами в рамках 1/8 финала чемпионата мира — 2026. Об этом сообщает RMC Sport.

Так, обозреватель бельгийской телекомпании RTBF Венсан Ланжандри опубликовал статью под названием «Дело Балогуна: ФИФА убивает футбол». По его мнению, связь между президентом международной федерации Джанни Инфантино и лидером США Дональдом Трампом достигла «пика абсурда и даже позора».

Газета Le Soir также резко раскритиковала решение ФИФА: «Эта далеко не самая уважаемая организация только что выставила свою беспристрастность на распродажу».

Редакция Het Nieuwsblad высказалась ещё более категорично: «Это на 100% коррупция. Политика в чистом виде. Они просто хотят, чтобы на поле выходили лучшие игроки… Инфантино больше не спортивный руководитель. Он строит не будущее футбола, а собственную империю».

Напомним, Балогуна удалили в матче 1/16 финала ЧМ-2026 со сборной Боснии и Герцеговины, однако ФИФА неожиданно заменила обязательную дисквалификацию на условное отстранение сроком на один год. Благодаря этому лучший бомбардир американской команды на текущем первенстве планеты сможет сыграть с Бельгией в рамках 1/8 финала.

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