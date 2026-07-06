Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Дзюба: «Зенит» бы выигрывал чемпионаты, как «Бавария», если бы был тренер посильнее

Дзюба: «Зенит» бы выигрывал чемпионаты, как «Бавария», если бы был тренер посильнее
Комментарии

Бывший футболист «Зенита» Артём Дзюба высказался об амбициях и силе санкт-петербургского клуба.

— После потенциального ухода Сперцяна и травмы Кордобы в борьбе за чемпионство остаются «Зенит» и «Спартак»?
— «Зенит» прямо сильно выделяется по составу. Если бы у «Зенита» был бы тренер посильнее… Прямо сильный тренер у «Зенита» был, они бы выигрывали все чемпионаты, как «Бавария» — плюс 30 очков.

— Можем вернуться на несколько лет назад, когда «Зенит» выигрывал чемпионат за три-четыре тура до конца? Именно в новом сезоне.
— Не знаю. Если «Спартак» усилится… Не знаю, кого привезёт «Краснодар». Сперцян уходит — им же нужно его заменить кем-то. Мы сейчас не в Лиге чемпионов, ничего. Не знаю, кто, кроме «Зенита», так убивается и вкладывает столько денег во всё, чтобы выиграть чемпионство.

— Кроме «Зенита», чемпионство никому не нужно?
— С учётом того, что я знаю, как «Зенит» убивался ради этого, думаю, никому так сильно чемпионство не нужно, как им, — сказал Дзюба в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Материалы по теме
«Аль-Ахли» может предложить «Зениту» € 45 млн за переход Луиса Энрике — Доки
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android