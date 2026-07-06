Дзюба: «Зенит» бы выигрывал чемпионаты, как «Бавария», если бы был тренер посильнее

Бывший футболист «Зенита» Артём Дзюба высказался об амбициях и силе санкт-петербургского клуба.

— После потенциального ухода Сперцяна и травмы Кордобы в борьбе за чемпионство остаются «Зенит» и «Спартак»?

— «Зенит» прямо сильно выделяется по составу. Если бы у «Зенита» был бы тренер посильнее… Прямо сильный тренер у «Зенита» был, они бы выигрывали все чемпионаты, как «Бавария» — плюс 30 очков.

— Можем вернуться на несколько лет назад, когда «Зенит» выигрывал чемпионат за три-четыре тура до конца? Именно в новом сезоне.

— Не знаю. Если «Спартак» усилится… Не знаю, кого привезёт «Краснодар». Сперцян уходит — им же нужно его заменить кем-то. Мы сейчас не в Лиге чемпионов, ничего. Не знаю, кто, кроме «Зенита», так убивается и вкладывает столько денег во всё, чтобы выиграть чемпионство.

— Кроме «Зенита», чемпионство никому не нужно?

— С учётом того, что я знаю, как «Зенит» убивался ради этого, думаю, никому так сильно чемпионство не нужно, как им, — сказал Дзюба в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.