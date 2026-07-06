Фелипе Мело: будь Неймар из другой страны, в Бразилии его ценили бы выше

Бывший полузащитник сборной Бразилии Фелипе Мело высказался о негативном отношении болельщиков к нападающему национальной команды Неймару.

«Не сомневаюсь: будь Неймар представителем другой страны, в Бразилии его ценили бы гораздо выше. Есть много людей, которые болеют против него и завидуют ему», — приводит слова Мело Globo.

Сборная Бразилии завершила участие в чемпионате мира – 2026 после поражения в матче 1/8 финала чемпионата мира 2026 года с Норвегией (1:2).

Ранее Неймар анонсировал завершение карьеры в сборной Бразилии, в составе которой он находился с 2010 года. На его счету 130 матчей, 80 забитых мячей и 59 результативных передач.