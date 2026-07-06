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Фелипе Мело: будь Неймар из другой страны, в Бразилии его ценили бы выше

Фелипе Мело: будь Неймар из другой страны, в Бразилии его ценили бы выше
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Бывший полузащитник сборной Бразилии Фелипе Мело высказался о негативном отношении болельщиков к нападающему национальной команды Неймару.

«Не сомневаюсь: будь Неймар представителем другой страны, в Бразилии его ценили бы гораздо выше. Есть много людей, которые болеют против него и завидуют ему», — приводит слова Мело Globo.

Сборная Бразилии завершила участие в чемпионате мира – 2026 после поражения в матче 1/8 финала чемпионата мира 2026 года с Норвегией (1:2).

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/8 финала
05 июля 2026, воскресенье. 23:00 МСК
Бразилия
Окончен
1 : 2
Норвегия
0:1 Холанд – 79'     0:2 Холанд – 90'     1:2 Неймар – 90+10'    

Ранее Неймар анонсировал завершение карьеры в сборной Бразилии, в составе которой он находился с 2010 года. На его счету 130 матчей, 80 забитых мячей и 59 результативных передач.

Календарь плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
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