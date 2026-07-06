«Тоттенхэм» заинтересовался Мармушем из «Манчестер Сити» — Caught Offside

Нападающий «Манчестер Сити» и сборной Египта Омар Мармуш попал в сферу интересов «Тоттенхэм Хотспур». Лондонский клуб рассматривает кандидатуру игрока в рамках летней кампании по усилению линии атаки, сообщает Caught Offside.

«Манчестер Сити» оценивает трансферную стоимость Мармуша примерно в € 60 млн. Помимо «Тоттенхэма», интерес к египетскому форварду проявляют туринский «Ювентус», стамбульский «Галатасарай», а также несколько клубов немецкой Бундеслиги.

В минувшем сезоне-2025/2026 Омар Мармуш принял участие в 36 матчах во всех турнирах, забил восемь мячей и отдал три результативные передачи. Действующий контракт «горожанами» рассчитан до 30 июня 2029 года.