Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Королевская бельгийская футбольная ассоциация подала апелляцию на решение ФИФА отменить дисквалификацию Фоларина Балогуна

Бельгийская ассоциация футбола обжалует решение отменить дисквалификацию Балогуна на ЧМ
Комментарии

Королевская бельгийская футбольная ассоциация (RBFA) официально подаст апелляцию на решение ФИФА отменить автоматическую дисквалификацию нападающего сборной США Фоларина Балогуна на чемпионате мира
— 2026. Об этом сообщает издание The Athletic.

По информации источника, в заявлении бельгийской федерации говорится, что руководство было «потрясено» решением ФИФА, которое «напрямую противоречит» регламенту соревнований. Также члены ассоциации рассматривают «все возможные варианты дальнейших действий».

Отмечается, что федерация запросила у ФИФА полное обоснование решения об отмене дисквалификации и отчёт судейского комитета по данному эпизоду.

Напомним, Балогун получил красную карточку в матче 1/16 финала ЧМ-2026 со сборной Боснии и Герцеговины, однако ФИФА неожиданно заменила обязательную дисквалификацию на условное отстранение сроком на один год. Благодаря этому лучший бомбардир американской команды на текущем первенстве планеты сможет сыграть с Бельгией в рамках 1/8 финала. Матч состоится 7 июля, начало — в 3:00 мск.

Календарь плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
Сетка плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
Материалы по теме
Чиновник из США раскрыл детали разговора Трампа и Инфантино по дисквалификации Балогуна
Материалы по теме
Чиновник из США раскрыл детали разговора Трампа и Инфантино по дисквалификации Балогуна
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android