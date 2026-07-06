Бельгийская ассоциация футбола обжалует решение отменить дисквалификацию Балогуна на ЧМ

Королевская бельгийская футбольная ассоциация (RBFA) официально подаст апелляцию на решение ФИФА отменить автоматическую дисквалификацию нападающего сборной США Фоларина Балогуна на чемпионате мира

— 2026. Об этом сообщает издание The Athletic.

По информации источника, в заявлении бельгийской федерации говорится, что руководство было «потрясено» решением ФИФА, которое «напрямую противоречит» регламенту соревнований. Также члены ассоциации рассматривают «все возможные варианты дальнейших действий».

Отмечается, что федерация запросила у ФИФА полное обоснование решения об отмене дисквалификации и отчёт судейского комитета по данному эпизоду.

Напомним, Балогун получил красную карточку в матче 1/16 финала ЧМ-2026 со сборной Боснии и Герцеговины, однако ФИФА неожиданно заменила обязательную дисквалификацию на условное отстранение сроком на один год. Благодаря этому лучший бомбардир американской команды на текущем первенстве планеты сможет сыграть с Бельгией в рамках 1/8 финала. Матч состоится 7 июля, начало — в 3:00 мск.

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