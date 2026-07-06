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Холанд установил рекорд по верховым единоборствам на чемпионатах мира с 1966 года

Холанд установил рекорд по верховым единоборствам на чемпионатах мира с 1966 года
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Нападающий сборной Норвегии Эрлинг Холанд выиграл все четыре воздушные дуэли в матче 1/8 финала со сборной Бразилии (2:1).

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/8 финала
05 июля 2026, воскресенье. 23:00 МСК
Бразилия
Окончен
1 : 2
Норвегия
0:1 Холанд – 79'     0:2 Холанд – 90'     1:2 Неймар – 90+10'    

Благодаря этому показателю форвард довёл общую статистику выигранных верховых единоборств на ЧМ-2026 до 78% (14 из 18). Это лучший результат среди всех нападающих, участвовавших более чем в 15 воздушных дуэлях на чемпионатах мира, с момента начала ведения подобной статистики компанией Opta в 1966 году.

До Холанда наиболее высокие показатели в этом компоненте среди центрфорвардов демонстрировали другие игроки. Успешность француза Оливье Жиру на чемпионатах мира в 2018-м и 2022-м вверху составляла около 67–70%. Немецкий бомбардир Мирослав Клозе на чемпионатах мира выигрывал порядка 65% воздушных дуэлей, а англичанин Питер Крауч на первенстве планеты 2006 года показал результат в 64%.

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