Холанд установил рекорд по верховым единоборствам на чемпионатах мира с 1966 года

Нападающий сборной Норвегии Эрлинг Холанд выиграл все четыре воздушные дуэли в матче 1/8 финала со сборной Бразилии (2:1).

Благодаря этому показателю форвард довёл общую статистику выигранных верховых единоборств на ЧМ-2026 до 78% (14 из 18). Это лучший результат среди всех нападающих, участвовавших более чем в 15 воздушных дуэлях на чемпионатах мира, с момента начала ведения подобной статистики компанией Opta в 1966 году.

До Холанда наиболее высокие показатели в этом компоненте среди центрфорвардов демонстрировали другие игроки. Успешность француза Оливье Жиру на чемпионатах мира в 2018-м и 2022-м вверху составляла около 67–70%. Немецкий бомбардир Мирослав Клозе на чемпионатах мира выигрывал порядка 65% воздушных дуэлей, а англичанин Питер Крауч на первенстве планеты 2006 года показал результат в 64%.