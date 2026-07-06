Роналдо раскритиковал Анчелотти и Винисиуса после вылета Бразилии с ЧМ-2026

Двукратный обладатель «Золотого мяча» Роналдо жёстко высказался в адрес главного тренера сборной Бразилии Карло Анчелотти и нападающего национальной команды Винисиуса Жуниора на фоне поражения «Селесао» в матче 1/8 финала чемпионата мира — 2026 с Норвегией (1:2).

«Честно говоря, думаю, что этот вылет стал следствием решений, принятых тренерским штабом.

Карло Анчелотти — один из величайших тренеров в истории футбола, но в этот вечер он допустил слишком много ошибок.

Я до сих пор не понимаю, почему Жоао Педро не оказался в заявке. Он провёл великолепный сезон, находится в отличной форме, а сборной Бразилии нужен был нападающий, способный предложить команде что-то иное.

Винисиус тоже должен взять на себя ответственность. Мы все знаем, насколько он талантлив, но этот чемпионат мира не оправдал его ожиданий. Он так и не смог показать тот уровень игры, который регулярно демонстрирует в клубе», — цитирует Роналдо издание Le Parisien.