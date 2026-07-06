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Двукратный обладатель «Золотого мяча» Роналдо жёстко высказался в адрес тренера Бразилии Карло Анчелотти и нападающего Винисиуса

Роналдо раскритиковал Анчелотти и Винисиуса после вылета Бразилии с ЧМ-2026
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Двукратный обладатель «Золотого мяча» Роналдо жёстко высказался в адрес главного тренера сборной Бразилии Карло Анчелотти и нападающего национальной команды Винисиуса Жуниора на фоне поражения «Селесао» в матче 1/8 финала чемпионата мира — 2026 с Норвегией (1:2).

«Честно говоря, думаю, что этот вылет стал следствием решений, принятых тренерским штабом.
Карло Анчелотти — один из величайших тренеров в истории футбола, но в этот вечер он допустил слишком много ошибок.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/8 финала
05 июля 2026, воскресенье. 23:00 МСК
Бразилия
Окончен
1 : 2
Норвегия
0:1 Холанд – 79'     0:2 Холанд – 90'     1:2 Неймар – 90+10'    

Я до сих пор не понимаю, почему Жоао Педро не оказался в заявке. Он провёл великолепный сезон, находится в отличной форме, а сборной Бразилии нужен был нападающий, способный предложить команде что-то иное.

Винисиус тоже должен взять на себя ответственность. Мы все знаем, насколько он талантлив, но этот чемпионат мира не оправдал его ожиданий. Он так и не смог показать тот уровень игры, который регулярно демонстрирует в клубе», — цитирует Роналдо издание Le Parisien.

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