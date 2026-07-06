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Александр Мостовой: поражение от Норвегии — очень сильный удар для Бразилии

Александр Мостовой: поражение от Норвегии — очень сильный удар для Бразилии
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Известный советский и российский экс-футболист Александр Мостовой прокомментировал поражение сборной Бразилии в матче 1/8 финала ЧМ-2026 с Норвегией (1:2).

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/8 финала
05 июля 2026, воскресенье. 23:00 МСК
Бразилия
Окончен
1 : 2
Норвегия
0:1 Холанд – 79'     0:2 Холанд – 90'     1:2 Неймар – 90+10'    

«Футбол — это не наука. Ты можешь быть сильнее, лучше играть, а потом дают пенальти — ты его не забиваешь. Давишь-давишь, а потом тебе забивают. Смотрите друг на друга, а время заканчивается. Чем и прекрасен футбол! Считаю, что для Бразилии это очень сильный удар. Думаю, из 10 девять точно думали, что Бразилия пройдёт такую Норвегию. Рад за тренера Норвегии, у которого была тяжелейшая судьба. Что касается Бразилии, нам теперь обвинять Анчелотти, что их парень пенальти не забил? Он теперь плохой тренер, что ли? Просто такие высказывания я тоже слышал», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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