Александр Мостовой: поражение от Норвегии — очень сильный удар для Бразилии

Известный советский и российский экс-футболист Александр Мостовой прокомментировал поражение сборной Бразилии в матче 1/8 финала ЧМ-2026 с Норвегией (1:2).

«Футбол — это не наука. Ты можешь быть сильнее, лучше играть, а потом дают пенальти — ты его не забиваешь. Давишь-давишь, а потом тебе забивают. Смотрите друг на друга, а время заканчивается. Чем и прекрасен футбол! Считаю, что для Бразилии это очень сильный удар. Думаю, из 10 девять точно думали, что Бразилия пройдёт такую Норвегию. Рад за тренера Норвегии, у которого была тяжелейшая судьба. Что касается Бразилии, нам теперь обвинять Анчелотти, что их парень пенальти не забил? Он теперь плохой тренер, что ли? Просто такие высказывания я тоже слышал», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.