«Два разных игрока». Гусев оценил игру Касереса в составе сборной Парагвая на ЧМ-2026

Российский тренер Ролан Гусев оценил игру защитника сборной Парагвая Хуана Касереса на ЧМ-2026. Футболист из РПЛ был основным игроком парагвайской команды и дошёл с ней до 1/8 финала мирового первенства.

«Хуан — молодец. У него хорошо развиты качества — есть и цепкость, и спортивная злость, как и у всех латиносов. Физически он хорошо одарён. Единственное, в России все должны понимать, что Хуан, который играет за сборную и Хуан, который играет в «Динамо», — это два разных игрока. Не потому что он меняется, а потому что сборная Парагвая играет по-другому. Когда я с ним говорил, у него были ошибки в игре, а мы смотрели видео. Бывало, что он терял спину и ещё кое-какие моменты, на что он мне говорил: «Тренер, понимаешь, что мы в сборной обороняемся всей командой, а здесь играем чуть по-другому?» Это нормально.

Хуана надо поддерживать, потому что он очень сильный и хороший защитник. Не знаю, какие требования будут сейчас, но я требовал от него ходить в атаку, отдавать передачи с фланга. Надо было возвращаться, а он не всегда успевал. Парагвай играет чуть по-другому. Здесь он более надёжен, потому что всегда есть подстраховка как со стороны опорника, так и со стороны правого центрального защитника. Повторюсь, что это очень сильный защитник. То, как он провёл чемпионат мира, заслуживает уважения», — сказал Гусев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.