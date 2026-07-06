Англия продемонстрировала худшее владение мячом на ЧМ с 1966 года в матче с Мексикой
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Сборная Англии продемонстрировала худший показатель владения мячом в матче 1/8 финала чемпионата мира – 2026 с Мексикой (3:2), сообщает Opta.
ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/8 финала
06 июля 2026, понедельник. 04:00 МСК
Мексика
Окончен
2 : 3
Англия
0:1 Беллингем – 36' 0:2 Беллингем – 38' 1:2 Киньонес – 42' 1:3 Кейн – 60' 2:3 Хименес – 69'
Удаления: нет / Куанса – 54'
По данным источника, английская команда владела мячом лишь 33,2% времени в минувшей встрече. Это самый низкий показатель сборной в матчах чемпионатов мира с 1966 года. При этом 48 выносов мяча стали для англичан рекордным числом в одной игре турнира с 1990 года – тогда в матче с Бельгией они совершили 54 выноса.
Сборная Англии одержала победу над Мексикой в матче 1/8 финала чемпионата мира — 2026. В 1/4 финала турнира сборная Англии встретится с Норвегией на стадионе «Хард-Рок» в Майами, в воскресенье, 12 июля, в 00:00 мск.
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