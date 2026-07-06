Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Англия продемонстрировала худшее владение мячом на ЧМ с 1966 года в матче с Мексикой

Англия продемонстрировала худшее владение мячом на ЧМ с 1966 года в матче с Мексикой
Комментарии

Сборная Англии продемонстрировала худший показатель владения мячом в матче 1/8 финала чемпионата мира – 2026 с Мексикой (3:2), сообщает Opta.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/8 финала
06 июля 2026, понедельник. 04:00 МСК
Мексика
Окончен
2 : 3
Англия
0:1 Беллингем – 36'     0:2 Беллингем – 38'     1:2 Киньонес – 42'     1:3 Кейн – 60'     2:3 Хименес – 69'    
Удаления: нет / Куанса – 54'

По данным источника, английская команда владела мячом лишь 33,2% времени в минувшей встрече. Это самый низкий показатель сборной в матчах чемпионатов мира с 1966 года. При этом 48 выносов мяча стали для англичан рекордным числом в одной игре турнира с 1990 года – тогда в матче с Бельгией они совершили 54 выноса.

Сборная Англии одержала победу над Мексикой в матче 1/8 финала чемпионата мира — 2026. В 1/4 финала турнира сборная Англии встретится с Норвегией на стадионе «Хард-Рок» в Майами, в воскресенье, 12 июля, в 00:00 мск.

Календарь плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
Сетка плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
Материалы по теме
Сборная Англии прервала беспроигрышную серию Мексики на стадионе «Ацтека» в рамках ЧМ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android