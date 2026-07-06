Ролан Гусев: не питал иллюзий насчёт Бразилии, сборная Норвегии — одна из сильнейших на ЧМ

Бывший полузащитник сборной России Ролан Гусев поделился мнением об исходе матча 1/8 финала чемпионата мира, в котором сборная Норвегии обыграла команду Бразилии со счётом 2:1.

«Если смотреть все игры норвежцев с бразильцами, для меня это не стало сенсацией. По сбалансированности, организации игры сборная Норвегии — одна из сильнейших на чемпионате мира. Перед матчем особых иллюзий не питал насчёт Бразилии», — сказал Гусев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Сборная Норвегии прошла в 1/4 финала чемпионата мира — 2026, где встретится с национальной командой Англии на стадионе «Хард-Рок» в Майами, в воскресенье, 12 июля, в 00:00 мск.