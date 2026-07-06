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Ролан Гусев: не питал иллюзий насчёт Бразилии, сборная Норвегии — одна из сильнейших на ЧМ

Ролан Гусев: не питал иллюзий насчёт Бразилии, сборная Норвегии — одна из сильнейших на ЧМ
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Бывший полузащитник сборной России Ролан Гусев поделился мнением об исходе матча 1/8 финала чемпионата мира, в котором сборная Норвегии обыграла команду Бразилии со счётом 2:1.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/8 финала
05 июля 2026, воскресенье. 23:00 МСК
Бразилия
Окончен
1 : 2
Норвегия
0:1 Холанд – 79'     0:2 Холанд – 90'     1:2 Неймар – 90+10'    

«Если смотреть все игры норвежцев с бразильцами, для меня это не стало сенсацией. По сбалансированности, организации игры сборная Норвегии — одна из сильнейших на чемпионате мира. Перед матчем особых иллюзий не питал насчёт Бразилии», — сказал Гусев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Сборная Норвегии прошла в 1/4 финала чемпионата мира — 2026, где встретится с национальной командой Англии на стадионе «Хард-Рок» в Майами, в воскресенье, 12 июля, в 00:00 мск.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/4 финала
12 июля 2026, воскресенье. 00:00 МСК
Норвегия
Не начался
Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Календарь ЧМ по футболу 2026 года
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