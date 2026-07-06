Мбаппе не ставит цели побить рекорд по голам на чемпионатах мира — источник

Нападающий и капитан сборной Франции Килиан Мбаппе не считает приоритетной задачу стать лучшим бомбардиром в истории чемпионатов мира. Об этом сообщает издание L'Équipe.

По информации источника, главная цель Мбаппе — привести сборную к титулу чемпиона мира. При этом индивидуальные рекорды он рассматривает как вторичный результат: если командные задачи будут выполнены, личные достижения придут естественным образом.

Кроме того, отмечается, что своим выступлением в матче с Парагваем в рамках 1/8 финала ЧМ-2026 (1:0) футболист ещё сильнее укрепил авторитет в раздевалке и сплотил игроков.

Килиан Мбаппе занимает текущее второе место в рейтинге лучших бомбардиров в истории первенств планеты (19 голов), уступая только звёздному капитану сборной Аргентины Лионелю Месси (20 голов).

В следующем раунде плей-офф команда Франции встретится с Марокко. Матч состоится 9 июля, стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск.