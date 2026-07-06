После матча Мексика — Англия в Лос-Анджелесе началась стрельба, ранены четыре человека

В Лос-Анджелесе были зафиксированы перестрелки после матча 1/8 финала ЧМ-2026, в котором встретились сборные Мексики и Англии. Мексиканцы уступили британцам со счётом 2:3. Стрельба произошла в районе, где велика диаспора американцев мексиканского происхождения. Об этом информирует издание New York Post.

По данным источника, перестрелка произошла неподалёку от фан-зоны для просмотра матча Мексика — Англия. По итогам стрельбы четыре человека были ранены. Полиция не задержала подозреваемых.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Впервые в истории мирового первенства в финальной части турнира принимали участие 48 национальных команд. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины.