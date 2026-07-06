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После матча Мексика — Англия в Лос-Анджелесе началась стрельба, ранены четыре человека

После матча Мексика — Англия в Лос-Анджелесе началась стрельба, ранены четыре человека
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В Лос-Анджелесе были зафиксированы перестрелки после матча 1/8 финала ЧМ-2026, в котором встретились сборные Мексики и Англии. Мексиканцы уступили британцам со счётом 2:3. Стрельба произошла в районе, где велика диаспора американцев мексиканского происхождения. Об этом информирует издание New York Post.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/8 финала
06 июля 2026, понедельник. 04:00 МСК
Мексика
Окончен
2 : 3
Англия
0:1 Беллингем – 36'     0:2 Беллингем – 38'     1:2 Киньонес – 42'     1:3 Кейн – 60'     2:3 Хименес – 69'    
Удаления: нет / Куанса – 54'

По данным источника, перестрелка произошла неподалёку от фан-зоны для просмотра матча Мексика — Англия. По итогам стрельбы четыре человека были ранены. Полиция не задержала подозреваемых.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Впервые в истории мирового первенства в финальной части турнира принимали участие 48 национальных команд. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная сетка ЧМ по футболу 2026 года
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