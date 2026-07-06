Оливер Гласнер возглавил «Ноттингем Форест»

«Ноттингем Форест» официально объявил о назначении Оливера Гласнера на пост главного тренера. Австрийский специалист стал лишь третьим тренером в истории, которому удалось выиграть и Лигу Европы, и Лигу конференций.

Ранее Гласнер выводил немецкий «Вольфсбург» в Лигу чемпионов, а в сезоне-2021/2022 привёл «Айнтрахт» к первой за 40 лет победе в Лиге Европы. После переезда в Англию специалист выиграл Кубок и Суперкубок страны в сезоне-2024/2025, а в следующем сезоне стал победителем Лиги конференций.

«Ноттингем Форест» — клуб с невероятным престижем и историей, двукратный победитель Лиги чемпионов. Наша цель — построить команду, которая поможет вывести клуб на новый уровень в ближайшие годы, которой наши болельщики смогут гордиться», — приводит слова Гласнера пресс-служба клуба.