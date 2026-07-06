«Пересекло красную линию». УЕФА — о решении ФИФА отменить дисквалификацию игроку США на ЧМ

УЕФА опубликовал официальное заявление по поводу ситуации с отложенной красной карточкой нападающему сборной США Фоларина Балогуна на чемпионате мира — 2026.

«Решение, принятое вчера, приостановить на год применение автоматической одноматчевой дисквалификации после красной карточки, показанной игроку Фоларину Балогуну, пересекло красную линию.

Футбол, как и любой другой вид спорта, опирается на правила, которые являются основой честной, добросовестной и прозрачной конкуренции. Иногда правила допускают интерпретацию. В данном случае — нет. Минимальная автоматическая дисквалификация на один матч после красной карточки не является дискреционным вариантом и не требует решения компетентного органа для её применения. Это принцип, встроенный в регламент, который не может быть сделан предметом исключений, тем более в середине турнира, где несколько других игроков находились в той же ситуации и регулярно отбывали свою дисквалификацию.

Когда определённость правил больше не гарантируется их хранителями, целостность игры оказывается под угрозой, а доверие к соревнованию подрывается. Кроме того, такое решение создаёт прецедент в текущем турнире, где аналогичные ситуации теперь потребуют равного обращения в ущерб соревнованию.

Футбол является самым любимым видом спорта в мире, потому что это красивая игра, и ему доверяют, потому что в него везде играют по одним правилам. Турнир никогда не является полностью отдельным явлением, и если речь идёт о чемпионате мира, он способен вызывать как положительные, так и отрицательные последствия для всей игры в целом.

Мы выражаем своё недоверие такому беспрецедентному, непостижимому и неоправданному решению», — говорится на официальном сайте организации.