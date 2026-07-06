Нико Уильямс: это был очень тяжёлый год

Нападающий «Атлетика» из Бильбао и сборной Испании Нико Уильямс рассказал о трудностях, с которыми ему пришлось столкнуться в минувшем сезоне.

«У меня были очень вредные для футболиста привычки как в плане питания, так и в отношении режима сна. Раньше я уезжал из Лезамы и больше не тренировался, теперь уделяю этому больше внимания. Раньше я проводил вторую половину дня с девушкой, друзьями. Теперь всё иначе. Моя мама, девушка, трое друзей и брат — вот кто поддерживал меня больше всего. Лучше уж это случилось со мной в 23 года, чем позже. Это был очень тяжёлый год», – приводит слова Уильямса Mundo Deportivo.

Напомним, у Нико Уильямса диагностирована травма приводящей мышцы правой ноги после матча 3-го тура группы H чемпионата мира по футболу 2026 года с национальной командой Уругвая (1:0). Его дальнейшее участие в турнире не исключено, если команда дойдёт до более поздних стадий соревнования.

В рамках 1/8 финала чемпионата мира по футболу — 2026 Испания встретится со сборной Португалии сегодня, 6 июля.