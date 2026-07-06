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«Тоттенхэм» объявил о трансфере Сандро Тонали

«Тоттенхэм» объявил о трансфере Сандро Тонали
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Лондонский «Тоттенхэм» на своём официальном сайте объявил о трансфере итальянского полузащитника Сандро Тонали из «Ньюкасла».

Фото: ФК Тоттенхэм

Ранее СМИ сообщали, что сумма сделки по Тонали составит € 117 млн. Таким образом, Сандро стал самым дорогим трансфером в истории лондонского клуба. Футболист заявлял, что в «Тоттенхэме» его привлекает перспектива работы под руководством соотечественника Роберто Де Дзерби.

Сандро Тонали выступал за «Ньюкасл Юнайтед» с лета 2023 года. В прошлом сезоне итальянец провёл за «сорок» 53 матча, забил три мяча и отдал шесть результативных передач. В английскую Премьер-лигу он перебрался из «Милана» за € 60,8 млн.

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