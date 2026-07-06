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Экс-президент ФИФА Йозеф Блаттер раскритиковал организацию на фоне скандала с отменой дисквалификации нападающего США Балогуна.

«Куда ты идёшь, ФИФА?» Блаттер — об отмене дисквалификации Балогуна на ЧМ-2026
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Экс-президент ФИФА Йозеф Блаттер раскритиковал организацию на фоне скандала с отменой одноматчевой дисквалификации нападающего сборной США Фоларина Балогуна на чемпионате мира — 2026.

«Красные карточки не отменяются после телефонных звонков политиков. Они пересматриваются только на основании правил, доказательств и решений независимых органов. Если президент США вмешивается в ситуацию, а затем игрок внезапно получает право сыграть в матче плей-офф чемпионата мира, вопрос неизбежен: куда ты идёшь, ФИФА?

Футбол никогда не должен превращаться в поле для политической власти», — написал спортивный функционер в социальной сети Х.

Йозеф Блаттер возглавлял ФИФА с июня 1998 года по октябрь 2015-го. В декабре 2015-го чиновник был отстранён комитетом ФИФА по этике от футбольной деятельности сроком на восемь лет в связи с коррупционными скандалами. В феврале 2016 года апелляционный комитет ФИФА сократил срок отстранения до шести лет. В марте 2021-го официальный сайт организации объявил о новой дисквалификации Блаттера на шесть лет и восемь месяцев за различные нарушения кодекса этики.

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