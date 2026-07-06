Ольмо: это нормально, что «Реал» пытается дестабилизировать «Барселону»

Полузащитник «Барселоны» Даниэль Ольмо высказался о действиях руководства «Реала» после того, как клуб направил в УЕФА письмо по делу Негрейры.

«Это нормально, что «Реал» пытается дестабилизировать ситуацию в «Барселоне». Мы два года подряд доминируем в Испании. Сосредоточены исключительно на себе и на том, чтобы продолжать побеждать. «Реал» пытается стать сильнее, но и мы с каждым годом становимся сильнее», — приводит слова Ольмо Barça Universal.

Напомним, в 2023 году «Барселоне» были предъявлены обвинения во взяточничестве. По информации СМИ, в период с 2001 по 2018 год клуб якобы перечислял деньги бывшему вице-президенту Технического комитета судей Испании Хосе Марии Энрикесу Негрейре через фирмы-прокладки.

«Барселона» — действующий чемпион Испании по футболу. «Реал» Мадрид занял второе место в Ла Лиге сезона-2025/2026.