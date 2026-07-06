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«Идиот!» СМИ раскрыли диалог Неймара с вратарём сборной Норвегии

«Идиот!» СМИ раскрыли диалог Неймара с вратарём сборной Норвегии
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Зарубежные СМИ раскрыли содержание эмоционального диалога нападающего сборной Бразилии Неймара и вратаря сборной Норвегии Эрьяна Нюланда на последних минутах матча 1/8 финала чемпионата мира — 2026.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/8 финала
05 июля 2026, воскресенье. 23:00 МСК
Бразилия
Окончен
1 : 2
Норвегия
0:1 Холанд – 79'     0:2 Холанд – 90'     1:2 Неймар – 90+10'    

В концовке игры Бразилия получила право исполнить пенальти. Как утверждает Ge Globo, Неймар взял мяч в руки, подошёл к Нюланду и самоуверенно спросил: «Куда ты хочешь, чтобы я пробил?! Выбирай, куда мне отправить мяч?»

Норвежский вратарь с иронией отреагировал на этот выпад и ответил: «Бей в штангу. В штангу!» Неймар в ответ крикнул: «Это не мой вариант. Идиот!»

В итоге Неймар реализовал пенальти, однако это не спасло Бразилию от поражения — 1:2.

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