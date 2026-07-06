Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Барселона» интересуется Хави Геррой из «Валенсии» — El Nacional

«Барселона» интересуется Хави Геррой из «Валенсии» — El Nacional
Комментарии

«Барселона» рассматривает возможность приобретения полузащитника «Валенсии» Хави Герры. Каталонский клуб переключился на кандидатуру 23-летнего игрока после того, как упустил Бернарду Силву, сообщает El Nacional.

Тренерский штаб и руководство сине-гранатовых определили испанского хавбека в качестве альтернативного варианта для укрепления полузащиты в текущее летнее трансферное окно. В связи с этим «Барселона» скорректировала свои планы на рынке и начала работу по потенциальному переходу Герры.

В минувшем сезоне-2025/2026 Хави Герра принял участие в 40 матчах во всех турнирах, забил четыре мяча и отдал шесть результативных передач. Действующий контракт с «Валенсией» рассчитан до 30 июня 2029 года.

Материалы по теме
«Валенсия» проявляет интерес к защитнику «Краснодара» — Radio Marca
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android