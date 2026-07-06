«Барселона» интересуется Хави Геррой из «Валенсии» — El Nacional

«Барселона» рассматривает возможность приобретения полузащитника «Валенсии» Хави Герры. Каталонский клуб переключился на кандидатуру 23-летнего игрока после того, как упустил Бернарду Силву, сообщает El Nacional.

Тренерский штаб и руководство сине-гранатовых определили испанского хавбека в качестве альтернативного варианта для укрепления полузащиты в текущее летнее трансферное окно. В связи с этим «Барселона» скорректировала свои планы на рынке и начала работу по потенциальному переходу Герры.

В минувшем сезоне-2025/2026 Хави Герра принял участие в 40 матчах во всех турнирах, забил четыре мяча и отдал шесть результативных передач. Действующий контракт с «Валенсией» рассчитан до 30 июня 2029 года.