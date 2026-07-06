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«Так нельзя поступать». Мостовой — об отмене красной карточки Балогуна на ЧМ-2026

«Так нельзя поступать». Мостовой — об отмене красной карточки Балогуна на ЧМ-2026
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Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой поделился мнением об отмене красной карточки нападающего сборной США Фоларина Балогуна на чемпионате мира — 2026.

«Мне кажется, нельзя было отменять красную карточку Балогуна таким образом. Здесь спорный момент. Мы же видели, что это был фол по неосторожности. Балогун не хотел наносить травму, просто так получилось. Однако если вынесен вердикт, странно вот так отменять. В истории чемпионатов мира такого ни разу не было. Беспрецедентный случай. Если это правда, так нельзя поступать. А то сейчас все будут на связи с президентами, это превратится непонятно во что», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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