«Амкал» и 2DROTS вышли в полуфинал турнира «Уличный футбол»

3-й тур турнира «Уличный футбол» завершился матчами группы В, по итогам которых стали известны все участники плей-офф и полуфинальные пары.

В первом матче игрового дня «Амкал» уверенно переиграл CSKA Family со счётом 14:5. Команда Германа ещё в первом тайме отправила в ворота соперника семь безответных мячей и практически сняла вопрос о победителе. После перерыва армейцы смогли отличиться пять раз, однако сократить отставание не удалось.

Хет-трик в составе CSKA Family оформил Юрий Жирков, а одним из самых красивых моментов встречи стал гол Дмитрия Кузнецова после передачи Олега Корнаухова. За «Амкал» дебютировали блогеры Кадрол и Сабир, при этом Сабир ярко заявил о себе, оформив дубль.

Во втором матче группы встречались 2DROTS и «Кино Черти». «Дроты» ещё до стартового свистка гарантировали себе выход в плей-офф, однако от результата зависело, с какого места команда продолжит борьбу за титул.

Первый тайм завершился со счётом 6:4 в пользу 2DROTS, однако после перерыва «Кино Черти» сумели переломить ход встречи и сравняли счёт – 9:9. За несколько секунд до финального свистка голкипер Белка вновь проявил себя как главный специалист турнира по пенальти, отразив очередной удар с «точки» и сохранив для своей команды ничью в основное время. Победитель определился в серии послематчевых ударов, где точнее оказались футболисты 2DROTS – 3:2.

Фото: Алексей Козин, Пресс служба турнира «Уличный футбол»

Самым результативным игроком встречи стал стример Анар, записавший на свой счёт четыре забитых мяча. У «Кино Чертей» по дублю оформили Даниил Тюменцев и актёр Святослав Рогожан.

По итогам группового этапа 2DROTS с семью очками занял первое место в группе В. Вторым финишировал «Амкал», набравший шесть очков. Обе команды продолжат борьбу за главный трофей турнира. CSKA Family с четырьмя очками стал третьим, а «Кино Черти» завершили групповой этап на четвёртой строчке, набрав одно очко.

Полуфиналы турнира «Уличный футбол» состоятся 18 июля:

«Союз Чемпионов» – «Амкал»;

2DROTS – CTRL+V.

На следующих выходных в «Депо. Три Вокзала» пройдёт «Кубок улиц», в котором сыграют лучшие любительские команды, а также коллективы, не сумевшие пробиться в плей-офф основного турнира «Уличный футбол» — CSKA Family, «Кино Черти», Smol Squad и «Игроки Планеты Земля».