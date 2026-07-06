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Ролан Гусев поделился ожиданиями от матча сборных Португалии и Испании на ЧМ-2026

Ролан Гусев поделился ожиданиями от матча сборных Португалии и Испании на ЧМ-2026
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Российский тренер Ролан Гусев поделился ожиданиями от матча сборных Португалии и Испании в рамках 1/8 финала чемпионата мира по футболу 2026 года. Игра пройдёт сегодня, 6 июля. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00 мск.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/8 финала
06 июля 2026, понедельник. 22:00 МСК
Португалия
Не начался
Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Всё может быть. Сейчас уже игры на вылет. Не факт, что португальцы сдадутся испанцам без боя. Безусловно, испанцы хороши, но это не та Испания, когда играли Хави, Иньеста, Бускетс, Торрес впереди, а сзади Пуйоль и Пике. Сложно сказать, как повернётся игра, но будет тяжёлый матч как для Испании, так и для Португалии», — сказал Гусев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная сетка плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
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