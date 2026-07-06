В ФИФА настаивают, что отменили дисквалификацию Балогуна независимо — Politico

ФИФА убеждает, что решение отменить одноматчевую дисквалификацию нападающего сборной США Фоларина Балогуна на чемпионате мира — 2026 было принято независимой комиссией. Об этом сообщает издание Politico.

По информации источника, в четверг, сразу после окончания матча 1/16 финала между США и Боснией и Герцеговиной, лидер Соединённых Штатов Америки Дональд Трамп позвонил президенту ФИФА Джанни Инфантино и спросил об основаниях для отстранения Балогуна. Глава международной организации «внимательно слушал, но не обещал результата».

Отмечается, что в ФИФА не прокомментировали обсуждения о звонке Трампа, но подчеркнули: решение приостановить дисквалификацию было принято независимым дисциплинарным комитетом из 18 человек. Организация не опубликовала отчёт об итогах заседания, в отличие от всех предыдущих случаев.

Напомним, Балогун получил красную карточку в матче 1/16 финала ЧМ-2026 со сборной Боснии и Герцеговины, однако ФИФА неожиданно заменила обязательную дисквалификацию на условное отстранение сроком на один год. Благодаря этому лучший бомбардир американской команды на текущем первенстве планеты сможет сыграть с Бельгией в рамках 1/8 финала. Матч состоится 7 июля, начало — в 3:00 мск.