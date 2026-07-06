Арсен Венгер назвал иммиграцию одним из ключевых факторов успеха сборной Франции

Бывший главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер в подкасте Тони Крооса Kroos & Kroos поделился мнением о причинах долгосрочного успеха французского футбола.

«Думаю, что наш успех обусловлен качеством образования, выявлением талантов, чем пренебрегают во многих странах, а также африканской иммиграцией. Если взять историю французского футбола, она очень тесно связана с иммиграцией. Первый французский обладатель «Золотого мяча» Раймон Копа был польского происхождения. Затем у нас был Платини — итальянская иммиграция, потом Зидан — алжирская иммиграция. Папен не был иммигрантом, но затем у нас появились Бензема — алжирская иммиграция, а теперь Дембеле — африканская иммиграция.

Они приезжают, потому что чувствуют, во Франции есть реальный образовательный потенциал, они часто голодны до побед, так как знают, им нужно бороться, чтобы стать лучшими», — приводит слова Венгера L'Equipe со ссылкой на подкаст Kroos & Kroos.