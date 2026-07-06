Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Арсен Венгер назвал иммиграцию одним из ключевых факторов успеха сборной Франции

Арсен Венгер назвал иммиграцию одним из ключевых факторов успеха сборной Франции
Комментарии

Бывший главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер в подкасте Тони Крооса Kroos & Kroos поделился мнением о причинах долгосрочного успеха французского футбола.

«Думаю, что наш успех обусловлен качеством образования, выявлением талантов, чем пренебрегают во многих странах, а также африканской иммиграцией. Если взять историю французского футбола, она очень тесно связана с иммиграцией. Первый французский обладатель «Золотого мяча» Раймон Копа был польского происхождения. Затем у нас был Платини — итальянская иммиграция, потом Зидан — алжирская иммиграция. Папен не был иммигрантом, но затем у нас появились Бензема — алжирская иммиграция, а теперь Дембеле — африканская иммиграция.

Они приезжают, потому что чувствуют, во Франции есть реальный образовательный потенциал, они часто голодны до побед, так как знают, им нужно бороться, чтобы стать лучшими», — приводит слова Венгера L'Equipe со ссылкой на подкаст Kroos & Kroos.

Материалы по теме
Мбаппе не ставит цели побить рекорд по голам на чемпионатах мира — источник
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android