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22-летний полузащитник «Барселоны» Марк Касадо рассказал о карьерных планах.

«Поговорю с тренером, клубом, и мы примем решение». Касадо — о будущем в «Барселоне»
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22-летний полузащитник «Барселоны» Марк Касадо рассказал о карьерных планах.

«Не знаю, откуда берётся информация, что клуб хочет меня продать. Мне ничего не говорили, и мой агент тоже не сообщал мне ничего подобного.

Мне пишут (о трансферных слухах. — Прим. «Чемпионата»), но стараюсь ничего не читать. Это лучше всего — не смотреть. Появляется много ерунды. Я сосредоточен на своём деле.

В понедельник должен явиться и поговорю с тренером, клубом и агентами, и мы примем лучшее решение для всех», — приводит слова игрока издание Mundo Deportivo.

Ранее сообщалось об интересе к полузащитнику со стороны саудовского клуба «Аль-Хиляль».

Марк Касадо является воспитанником «Барселоны». Игрок выступает в составе основной команды с 2022 года. В минувшем клубном сезоне он провёл 34 официальных матча, не отметившись результативными действиями. По данным Transfermarkt, текущая рыночная стоимость Касадо составляет € 18 млн.

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