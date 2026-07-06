Гвардиола назвал трио игроков, которое принесёт победу сборной Испании на ЧМ-2026

Бывший главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал о тройке игроков, которая может принести победу сборной Испании на чемпионате мира по футболу – 2026.

«Не знаю точно, как всё сложится, но, судя по всему, Ламин Ямаль находится на турнире не в лучшей физической форме после недавних травм. Тем не менее для своего возраста он удивительно хорошо справляется с давлением и способен в одиночку изменить ход матча. Думаю, если Родри удастся задавать темп в центре поля вместе с Педри, эта связка — в сочетании с мастерством Ламина Ямаля — будет способна решить исход игры», — приводит слова Гвардиолы Mercato Blaugrana.

В рамках 1/8 финала чемпионата мира по футболу — 2026 Испания встретится со сборной Португалии сегодня, 6 июля.