«Пусть получает удовольствие». Дзюба — о возможном переходе Сперцяна в Саудовскую Аравию

Нападающий Артём Дзюба поделился мнением о возможном трансфере полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна в саудовский «Аль-Ахли»

— Все обсуждают потенциальный переход Сперцяна в Саудовскую Аравию. Не грустно, что он уезжает не в Европу, а на Ближний Восток?

— Прежде всего это его выбор. Мы с ним тепло общаемся. Буду только рад за него. Пусть получает удовольствие. Я слышал про Францию. Если это не «ПСЖ», не думаю, что это какой-то успех.

— Говорили про «Комо».

— Ну-ну.

— Фабрегас и Лига чемпионов.

— Думаю, в Саудовской Аравии намного больше предложили. Да и чемпионат прогрессирует. Играть против таких звёзд! — сказал Дзюба в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.