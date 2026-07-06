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В БАТЭ заявили, что нападающий Иван Игнатьев проходит медосмотр для перехода в клуб

В БАТЭ заявили, что нападающий Иван Игнатьев проходит медосмотр для перехода в клуб
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Председатель правления белорусского БАТЭ Анатолий Капский сообщил о намерении клуба подписать российского нападающего Ивана Игнатьева. Футболист уже проходит медосмотр.

«Действительно, занимаемся переходом Игнатьева в наш клуб. Иван сейчас проходит медосмотр, в ближайшее время планируем включить его в заявку», — сказал Капский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

27-летний Иван Игнатьев, помимо «Оренбурга», выступал за алжирскую «Кабилию», армянский «Урарту», сербский «Железничар», «Сочи», московский «Локомотив», тульский «Арсенал», самарские «Крылья Советов», казанский «Рубин» и «Краснодар».

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