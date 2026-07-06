Стартовый матч «Реал» Мадрид в Ла Лиге перенесён из-за полуфиналистов ЧМ-2026

Дебютный матч мадридского «Реала» в чемпионате Испании сезона-2026/2027 с «Реалом Сосьедад» будет перенесен. Такое решение принято из-за участия футболистов «Королевского клуба» на поздних стадиях чемпионата мира — 2026. Ряд других встреч стартового тура Примеры также пройдут примерно на 10 дней позже запланированного срока из-за требований испанского профсоюза футболистов (AFE), который настоял на предоставлении игрокам обязательных трёх недель отпуска и трёх недель подготовки после завершения первенства планеты.

«Реал» стал первой командой, которой коснулись изменения в календаре, так как мадридцы гарантированно получат как минимум одного полуфиналиста турнира в лице марокканца Браима Диаса или французского трио Килиана Мбаппе, Орельена Тчуамени и Ибраима Конате.

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас подтвердил перенос.

«Все игроки получат три недели отпуска с момента их последнего матча на чемпионате мира и ещё три недели на подготовку. Мы можем разделить 1-й тур, провести шесть матчей до 14 августа, а оставшиеся три-четыре игры перенести на середину недели в конце августа», — приводит слова Тебаса The Athletic.

Из-за этого решения первым официальным матчем Жозе Моуринью после возвращения на пост главного тренера «сливочных» станет выездная игра с «Эспаньолом» во 2-м туре 23 августа.