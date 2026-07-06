«Что за бред? Это за гранью». Гусев — об отмене красной карточки Балогуна на ЧМ-2026

Российский тренер Ролан Гусев поделился мнением об отмене красной карточки нападающего сборной США Фоларина Балогуна на чемпионате мира — 2026.

«Честно говоря, отмена красной карточки Балогуна — для меня загадка. Жалко, что Путин не позвонил, когда Нгамалё перед ответным матчем с «Краснодаром» в Кубке России показали вторую жёлтую, чтобы отменили (смеётся). Конечно, ситуация с Балогуном — нарушение спортивного принципа. Вмешиваться в такие вещи — это вообще за гранью. У меня просто слов нет. Как так? Позвонили — отменили. А если США проиграет, завтра Трамп позвонит и скажет: «Переиграйте матч, чтобы США прошли». Так, что ли? Что за бред? Это как-то не укладывается в голове», — сказал Гусев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.