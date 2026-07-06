«Надо возвращать Колоскова в ФИФА». Дмитрий Кузнецов — о звонке Трампа Инфантино

Бывший футболист ЦСКА и сборной СССР Дмитрий Кузнецов поделился мнением об отмене красной карточки нападающего сборной США на чемпионате мира — 2026.

«Не знаю, как объяснить решение ФИФА отменить красную карточку Балогуну. Это как медиафутбол, где можно отменить, поменять регламент. Это бред, есть неприкосновенный регламент, который может меняться только по окончании турнира.

Не удивлюсь, если Инфантино в скором времени покинет свой пост. Надо опять ставить Вячеслава Ивановича Колоскова, чтобы он вернул сборную России на мировую арену (смеётся). Делают, что хотят там, кто выгоден, того и ставят. Что это за руководитель, который прогибается и меняет правила после звонка Трампа?» — сказал Кузнецов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.