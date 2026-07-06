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Арне Слот может стать главным тренером сборной Нидерландов – Плеттенберг

Арне Слот может стать главным тренером сборной Нидерландов – Плеттенберг
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Бывший главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот может сменить Рональда Кумана на посту главного тренера сборной Нидерландов. Об этом сообщает журналист Флориан Плеттенберг в социальной сети Х.

По данным источника, Слот находится в шорт-листе кандидатов на пост главного тренера национальной команды. Также сообщается, что предварительные переговоры со Слотом уже состоялись.

1 июля Футбольная ассоциация Нидерландов проинформировала об уходе Рональда Кумана по завершении срока контракта (31 июля).

Последним местом работы Слота в качестве тренера был «Ливерпуль». В сезоне-2024/2025 вместе с мерсисайдцами специалист стал чемпионом Англии. В мае 2026 года клуб объявил об уходе Слота с поста главного тренера.

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