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Нападающий сборной Норвегии Эрлинг Холанд высказался об участии в бомбардирской гонке на ЧМ-2026, упомянув Лионеля Месси.

«Настоящий босс». Холанд сравнил себя с Месси в разговоре о гонке бомбардиров на ЧМ-2026
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Нападающий сборной Норвегии Эрлинг Холанд высказался об участии в бомбардирской гонке на чемпионате мира — 2026, упомянув звёздного капитана национальной команды Аргентины Лионеля Месси.

— Вы снова бьёте бомбардирские рекорды, теперь уже и на чемпионате мира. Что чувствуете?
— Рекорды — это здорово, но Месси бьёт их уже почти 20 лет. Настоящий босс — он, — приводит слова футболиста The TouchPulse в социальной сети Х.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/8 финала
05 июля 2026, воскресенье. 23:00 МСК
Бразилия
Окончен
1 : 2
Норвегия
0:1 Холанд – 79'     0:2 Холанд – 90'     1:2 Неймар – 90+10'    

В матче 1/8 финала ЧМ-2026 со сборной Бразилии (2:1) Холанд оформил дубль и сравнялся с Месси, а также с французским нападающим Килианом Мбаппе по числу голов на текущем турнире. У каждого из игроков по семь забитых мячей, причём норвежец провёл на один матч меньше (4).

В следующем раунде плей-офф Норвегия встретится с Англией. Игра состоится 12 июля, стартовый свисток прозвучит в 00:00 мск.

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